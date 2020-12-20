أخبار عاجلة

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفرقاطة الألمانية "هامبورج" تعود بعد مشاركتها في مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

Print
الفرقاطة الألمانية "هامبورج" تعود بعد مشاركتها في مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الفرقاطة الألمانية "هامبورج" تعود بعد مشاركتها في مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 20 ديسمبر 2020

فيلهلمسهافن(ألمانيا) - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم البحرية الألمانية عودة الفرقاطة "هامبورج" إلى القاعدة البحرية في فيلهلمسهافن بعد مشاركتها في عملية مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال المتحدث اليوم الأحد إن السفينة وصلت إلى الميناء في الموعد المخطط له.

وكان جنود السفينة وعددهم أكثر من 200 قد شاركوا منذ أغسطس الماضي في عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الالتزام بالقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقد تمكن جنود الفرقاطة من توقيف ناقلة كانت في طريقها لنقل كيروسين بطريقة غير مشروعة إلى ليبيا.

وقد أثيرت ضجة بعد أن قام جنود من الفرقاطة بتفتيش سفينة حاويات تركية مثيرة للاشتباه وقد تم وقف التفتيش بناء على احتجاج من التركية.

من جانبه، قال القبطان يان فيتشن، قائد الفرقاطة إن "هامبورج" تمكنت من " تقديم إسهام واضح وكبير في تحقيق الاستقرار في المنطقة البحرية قبالة ليبيا"، وأضاف:" في أغسطس لم يكن أحد يعرف ما نحن مقبلون عليه" وتابع أن الطاقم نما مع بعضه البعض كجماعة قوية وأشاد بإسهام كل فرد وقال إن هذا الإسهام عظيم في ظل ظروف كورونا الخاصة وليس من قبيل الإسهامات البديهية.

ولم يتم إقامة استقبال للطاقم في القاعدة كما كان مخططا له بالأساس وذلك بسبب قيود كورونا، وقال فيتشن:" بعد خمسة شهور على متن الفرقاطة، لا يمكننا الآن أن نسعد بأيام عيد ميلاد خالية من المنغصات كما كان مأمولا بل علينا أن ننشغل بتأثيرات إغلاق كورونا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية