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الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

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الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية
ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الملك سلمان للإغاثة يوزع 396 حقيبة شتوية في  شترال الباكستانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 396 حقيبة شتوية بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,376 فرداً.
يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020م لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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