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: إسرائيل تنجح في كبح محتوى مضلل بشأن اللقاحات على فيسبوك

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فيروس كورونا: إسرائيل تنجح في كبح محتوى مضلل بشأن اللقاحات على فيسبوك : إسرائيل تنجح في كبح محتوى مضلل بشأن اللقاحات على فيسبوك

مصراوي Masrawy

02:42 م الأحد 20 ديسمبر 2020

تل أبيب- (بي بي سي):

أشارت وزارة العدل الإسرائيلية لقيام موقع فيسبوك بحذف محتوى إسرائيلي اعتبر أنه يروج لأكاذيب ومعلومات مضللة عبر الإنترنت بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

يأتي ذلك غداة ظهور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على شاشة التلفزيون وهو يحصل علنا على جرعة من اللقاح "فايزر بوتنيك" حيث تم حقنه على الهواء مباشرة، ليشجع الإسرائيليين ويصبح أول من يقدم على هذة الخطوة بينهم سعيا للتغلب على أي ظنون أو شكوك بشأنها.

وتقول الوزارة إنه ومع بدء إطلاق حملة التلقيح الجماعي في إسرائيل، فقد استجاب موقع التواصل الشهير لطلب حكومي بحظر وتجميد محتوى مصدره 4 حسابات لمجموعات خاصة إسرائيلية.

ومن بين المزاعمِ التي رُوج لها، إدعاءٌ بان اللقاحات ستستخدم لزرع رقائق التتبع الإلكترونية في أجساد الأشخاص بحيث يمكن أن يحسن القدرة على فرز هؤلاء وانتقاء من يمكن إخضاعهم لتجارب طبية وعلمية معينة دون علمهم.

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