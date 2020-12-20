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وفاة نجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز 72 عامًا

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وفاة نجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز 72 عامًا وفاة نجل أمير الكويت الراحل عن عمر ناهز 72 عامًا

مصراوي Masrawy

02:25 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الكويت - (د ب أ):

توفي وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

والوزير الراحل هو الابن الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي توفي في سبتمبر الماضي.

وتولى الشيخ ناصر الصباح وزارة الدفاع في العام 2017 في ظل حكم والده وتحت رئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء السابق.

وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات، حيث أسس شركتي "الفتوح القابضة" و"مشاريع الكويت القابضة"، إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي، حيث أسس دار الآثار الاسلامية، وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على "مجموعة الصباح الأثرية".

كما أنه كان عضوًا فخريًا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان – نيويورك، ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.

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