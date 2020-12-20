محامون يرفضون الدفاع عن المتهم بقتل الطفلة "أبرار" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت أولى جلسات محاكمة قاتل طفلة صغيرة، بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفض عدد من المحامين الدفاع عن المتهم، تضامنا مع الطفلة، وأسرتها.

وأكد حاتم درويش، أول المحامين المتضامنين مع علي شمس الدين، محامي المجني عليها، لمصراوي، أن أبناء المهنة، وإدراكا منهم ببشاعة حادث قتل الطفلة، والذي هز الرأي العام في محافظة كفر الشيخ، يعد سببا رئيسيا في رفض أبناء المهنة تولي الدفاع عن المتهم.

وأوضح علي شمس الدين، محامي أسرة الطفلة المجني عليها، أن المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، قرر انتداب محامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وذلك وفق الإجراءات القانونية الخاصة بسير التقاضي، وذلك لرفض العديد من المحامين الدفاع عن المتهم.

وفي السياق تشكل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، التي تجري محاكمة المتهم، من المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وسكرتارية مجدي غانم.

وبحضور المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم، وعلي الحناوي، وكيل نيابة البرلس، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 25887 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2003 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى شهر اكتوبر 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغًا إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور مختار يوسف"، تاجر، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، دائرة المركز، يفيد تلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف ابنته "أبرار" 9 سنوات، وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، فيما أسفرت الجهود بعد مرور 24 ساعة من بلاغ والدها، أن وراء اختطاف الطفلة جار المجني عليها المدعو "محمد.ر.ك"، 23 سنة، صاحب محل زيوت سيارات.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة بهدف مساومة والدها على دفع فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت قتلها، ووضع جثتها في جوال والقاها في مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.