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إصابة 18 عاملا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل غربي الإسكندرية

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إصابة 18 عاملا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل غربي الإسكندرية إصابة 18 عاملا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل غربي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:41 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 18 عاملا، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس تابع لمصنع ملابس بالمنطقة الحرة وسيارة نقل بالكيلو 21 بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية وإدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس تابع لشركة "ألكس" للملابس بسيارة نقل أثناء توجهه للمنطقة الحرة.

أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا بكدمات وكسور، وجرى نقلهم لقسم الطوارئ بمستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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