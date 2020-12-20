صور.. توافد مئات الشباب على ملتقى التوظيف الأول لخريجي جامعة بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مئات الشباب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على ملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعة، وذلك بالمركز الثقافي في حي الشرق.

ووقف الشباب في طوابير طويلة وبحيازتهم السيرة الذاتية والمستندات الخاصة بهم، للتقديم في الملتقى الذي يوفر 2289 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة لخريجي الجامعة في 37 شركة ومؤسسات كبرى، برواتب مجزية وفقًا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، افتتحوا اليوم ملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعة.