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28 فبراير.. إعادة دعوى منع من الظهور بالإعلام للمرافعة

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28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة 28 فبراير.. إعادة دعوى منع من الظهور بالإعلام للمرافعة

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة، بجلسة 28 فبراير المُقبل.

وأقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي السابق، دعوى قضائية طالب فيها بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ /٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور في الفضائيات.

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، والتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

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