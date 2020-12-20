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أمين "البحوث الإسلامية": استراتيجية الأزهر في التعاون مع قطاعات الدولة هدفها إنتاج خطاب ديني مستنير

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أمين "البحوث الإسلامية": استراتيجية الأزهر في التعاون مع قطاعات الدولة هدفها إنتاج خطاب ديني مستنير أمين "البحوث الإسلامية": استراتيجية الأزهر في التعاون مع قطاعات الدولة هدفها إنتاج خطاب ديني مستنير

مصراوي Masrawy

02:50 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته اهتمامًا بالغًا بالتعاون المثمر مع جميع قطاعات الدولة وهو مايأتي ضمن استراتيجيته في تقديم خطاب ديني مستنير يأخذ في اعتباره أحوال الناس وتنوعهم، مع دعم هذه الاستراتيجية بتعاون فعّال مع مؤسسات الدولة المختلفة

أضاف عياد خلال فعاليات توقيع بروتكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، صباح الأحد، أن التعاون الشامل يشمل عدة محاور يتعلق الأول منها: بالتنسيق المتكامل مع المؤسسات والوزارات المختلفة لتنفيذ الأنشطة التوعوية والدعوية، ومن أبرزها: التربية والتعليم "المدارس في أنحاء الجمهورية والإدارات التعليمية"، وزارة الشباب والرياضة "مراكز الشباب والنوادي في مختلف المحافظات"، التضامن الاجتماعي "دور الرعاية الاجتماعية والجمعيات"، وزارة الثقافة "قصور الثقافة والمكتبات في كل المحافظات" وزارة الداخلية "أقسام ومراكز الشرطة، السجون، قطاعات الأمن المركزي".

أوضح أن المحور الثاني يتضمن عقد مؤتمرات نصف سنوية في محافظات الجمهورية والتقاء كل وكلاء الوزارة في كل محافظة وبحث التعاون المشتركة في دعم استراتيجية الدولة وحماية وعي الناس، بينما يستهدف المحور الثالث: العمل على المواجهة الحاسمة للتيارات المتطرفة من خلال اللجان المختلفة التي تضم ممثلين لمؤسسات الدولة وآخرها لجنة مكافحة التطرف، والتي عقدت لقاءات نقاشية لتنفيذ استراتيجية موحدة في هذه القضية.

أشار عياد إلى أن المحاور المتبقية تركز على التبادل العلمي والمعرفي من خلال الإصدارات العلمية والندوات التثقيفية المشتركة، والتفاعل مع الحملات التوعوية والمبادرات المتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، ومنها: مبادرات ترشيد استهلاك المياه، ومكافحة الفساد، والتنمية المجتمعية.

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