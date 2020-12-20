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أمير الرياض يرعى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات

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أمير الرياض يرعى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات أمير الرياض يرعى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات
لإنشاء حدائق عامة وميادين في مواقع من العاصمة بمساحة تبلغ الـ 72,503 أمتار

أمير الرياض يرعى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين أمانة المنطقة وعدد من الشركات

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم, توقيع اتفاقيات تعاون لأمانة المنطقة مع القطاع الخاص لإنشاء حدائق عامة وميادين في مواقع من العاصمة بمساحة تبلغ الـ 72,503 أمتار، وذلك ضمن إطار مساهمة القطاع الخاص في مجال أنسنة المدينة وخدمة المجتمع، وتحسين المشهد الحضري وتفعيل رؤية المملكة 2030.

وأعرب في كلمة له عن شكره وتقديره للقطاع الخاص ورجال الأعمال على المساهمات التي تقدم, مبيناً أن المشاركات المجتمعية تبعث بالسرور إلى الجميع من خلال تكامل الدور بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات نوعية.

وتطلع أمير منطقة الرياض إلى أن تكون المشروعات عملًا ناجحًا في إنجازها والتأسيس لها وفق ما ينشده الجميع في العديد من المجالات.

وقع الاتفاقيات الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض مع كل من ممثلي الشركات الوطنية .

وتتضمن الاتفاقيّاتُ إنشاء حديقة في حي الندوة على مساحة 16,884 مترًا، وأخرى في حي الملك عبدالله بمساحة 3,933 مترًا، وساحة بلدية في حي الشفاء بمساحة 6 آلاف متر، وتطوير وإعادة تأهيل حديقتين في حي المربع بمساحة 12,612 مترًا، وتطوير ميدان تقاطع طريق الدائري الشمالي مع طريق التخصصي البالغ مساحته 16,552 مترًا وإنشاء مجسم وطني فيه.


حضر التوقيعَ وكيلُ الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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