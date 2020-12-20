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"وكيل جامعة شقراء" يتفقد السنة التحضيرية ويتابع سير الاختبارات

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التقى العميد والطلاب .. وأشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية

زار وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، صباح اليوم الأحد، عمادة السنة التحضيرية ضمن برامج الجولات الميدانية للوقوف والاطلاع على سير الاختبارات الحضورية.

والتقى السياري عميد السنة التحضيرية الدكتور عادل البلوي، ثم قام بجولة على قاعات الاختبار للتأكد من سير الاختبارات وفق الإجراءات الصحية، وقدم شكره وتقديره للجهود التي بذلتها عمادة سنة التحضيرية، وتقديره للطلاب لالتزامهم بالتعليمات، وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الصحية .

وكانت الاختبارات الحضورية في جامعة شقراء لطلاب المقررات العملية، قد بدأت اعتبارًا من يوم الأحد ٢٨-٤-١٤٤٢، وسط تطبيق إجراءات احترازية حرصًا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالتأكيد على الالتزام بلبس الكمامة والفحص لدرجة الحرارة عند الدخول لقاعة الاختبار.

وتجرى الاختبارات على فترات متباعدة مع تقسيم الطلاب على دفعات حرصًا على سلامتهم، كما حرصت الجامعة على تقديم مساعدة لطلاب وطالبات الجامعة على الاستعداد الجيد للاختبارات وتخطي العقبات المصاحبة لها، إضافةً إلى المساهمة في رفع تحصيل الطلاب من خلال إطلاق برنامج "نجتازها بأمان" لكل طلاب وطالبات الجامعة، وهو عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، تزامناً مع بداية الاختبارات. تنفذ باستخدام تقنيات التعليم والتدريب عن بُعد، وتقوم على أساليب النصح والإرشاد.

وكيل جامعة شقراء الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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