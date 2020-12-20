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"المسعودي" يقف ميدانياً على سير الاختبارات بمدارس جدة

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1500 مشرف ومشرفة في الميدان وتواجد للقيادات التعليمية

وقف المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، صباح اليوم، ميدانيًا على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول "عن بُعد" في عدد من مدارس المحافظة.

واستهل "المسعودي" متابعته بزيارة ثانوية الأمير فواز، التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، حيث اطلع من خلالها على سير أعمال الاختبارات وآلية أداء الطلاب لاختباراتهم، بالإضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني وعملية معالجة الفاقد التعليمي .

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس الشكر والتقدير لقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية؛ على جهودهم المبذولة في هذه المرحلة التعليمية الاستثنائية، مؤكداً على أن المعلمين والمعلمات هم السند الحقيقي في العملية التعليمية دائمًا، والثقة فيهم كبيرة. مثمناً جهود المشرفين والمشرفات، والإداريين والإداريات؛ لما لمسه من حرصهم على تجويد عملهم المخلص والمقرون بالدقة في إنجاز أعمال المراجعة وإدخال الدرجات والتدقيق. مقدمًا الشكر والتقدير -في الوقت ذاته- لأسر الطلاب والطالبات؛ على حرصهم ومتابعتهم لهم، وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم ليؤدوا الاختبارات بيسر وسهولة، وكذلك متابعتهم وتواصلهم وشراكتهم الفاعلة مع المدرسة لإنجاح العملية التعليمية، واحتواء الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

وشهدت مدارس تعليم جدة اليوم، جولات ميدانية لمساعدي مدير عام تعليم جدة، والقيادات التعليمية بنين وبنات؛ للإشراف بشكل مباشر على سير الاختبارات، ومتابعة دخول الطلاب والطالبات على ‎منصة مدرستي لأداء الاختبارات، وتقديم الدعم الفني لقيادات مدارس ‎تعليم جدة، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مشرف ومشرفة لدعم زملائهم وزميلاتهم في المدارس، وذلك وفق الخطة الخاصة بالاختبارات.

المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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