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فلسطين: اعتداءات الاحتلال تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

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فلسطين: اعتداءات الاحتلال تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام فلسطين: اعتداءات الاحتلال تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

مصراوي Masrawy

02:23 م الأحد 20 ديسمبر 2020

رام الله - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن تلك الاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة، التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة؛ لتكريس ضم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال.

وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال، بما يضمن تطبيق القرار الأممي رقم 2334، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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