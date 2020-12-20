مصرع ربة منزل إثر انهيار عقار قديم في الغنايم بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، تحت أنقاض منزل انهار في عزبة العامري بقرية العزيزة بمركز الغنايم محافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم، برفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابقين ملك المواطن"محمد.د.ش"،مما تسبب في مصرع ربة منزل، 50 عامًا، جرى استخراج جثة السيدة، وفرض طوق أمني حول المنزل.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.