بعثة الأهلي تغادر القاهرة متجهة إلى النيجر على طائرة خاصة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في طريقها إلى النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط إجراءات وقائية مكثفة، وغادرت البعثة على طائرة خاصة متجهة إلى النيجر.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أول أمس، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.​