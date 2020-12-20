★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

قال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات وزير الدولة البريطاني جيمس كليفرلي، بشأن محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وقوله بالنص "مصر تحظى بعلاقات جيدة بكل دول العالم، وذلك يرجع إلى خطة القيادة السياسية في السنوات الماضية"، بمثابة أبلغ رد على تخاريف وأكاذيب البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأدان رسلان، في بيان له أصدره اليوم الأحد، بشدة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري؛ وهو أمر غير مقبول، وكل ما جاء فيه أمر مرفوض جملة وتفصيلًا؛ لأنه يعبر عن أهداف مسيسة.

وأكد النائب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم، ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأنه كان يجب على البرلمان الأوروبي أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية، وأن ينظر بموضوعية إلى واقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير، وألا يعتمد في إصدار مثل هذا القرار على أكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

يُذكر أن وزير الدولة البريطاني جيمس كليفرلي، كان قد أكد محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكًا مهمًّا لبريطانيا، وبحث المسؤول البريطاني، خلال لقائه السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، تطورات العلاقات المصرية- البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.