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المرور تعلن عن تحويلات مرورية جديدة بمحيط ميدان العروبة

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المرور تعلن عن تحويلات مرورية جديدة بمحيط ميدان العروبة المرور تعلن عن تحويلات مرورية جديدة بمحيط ميدان العروبة

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تحويلات مرورية؛ تزامنًا مع الأعمال الإنشائية بكوبرى الفردوس المستحدث بالقاهرة.

وذكرت المرور في بيان لها اليوم الأحد، أنها عينت الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع رفع الكمارات الخرسانية الخاصة بكوبري الفردوس المستحدث، الأمر الذى يستلزم غلق مسطح الفردوس فى الاتجاه القادم من ميدان العروبة و المتجه لشارع المرور والمأوى الدوراني أسفل كوبري الفردوس فى الاتجاه القادم من نفق الأزهر وبعض التحويلات المرورية.

وأوضحت أن التحويلات تتم اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً خلال الفترة 19 ديسمبر الجاري وحتى 29 ديسمبر.

وجاءت التحويلات على التحو التالي:
القادم من ميدان العروبة إتجاه مناطق أحمد سعيد يسلك يميناً شارع خلف حديقة الفردوس فشارع أحمد سعيد .
القادم من نفق الأزهر استكمالًا أعلى كوبرى الفردوس والدوران والعودة من المأوى الدوراني أسفل كوبرى العروبة اتجاه نفق الأزهر.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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