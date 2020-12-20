بـ2 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 30 ألف قرص مخدر في الإسكندرية ومطروح

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبمشاركة مديريتي أمن الإسكندرية، مطروح، من ضبط 20000 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة عاطل، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بالطريق الدولى الساحلى مطروح، الإسكندرية بدائرة قسم شرطة مطروح، و10000 قرص مخدر لعقار الترامادول، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة آخر حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.400.000 جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.