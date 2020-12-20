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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد :

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع إلى نحو 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وتأثر حركة والنقل التجارة العالمية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، والبطاطس، والبصل، والبنجر، والرمان، والعنب، والبطاطا، والمانجو، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والفلفل.

‏وأضاف القصير، في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و465 ألفًا و880 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 679 ألفًا و613 طن بطاطس؛ لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 421 ألفًا و152 طن بصل، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفًا و970 طنًّا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفًا و59 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 ألفًا و185 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 90 ألفًا و21 طنًّا، ويليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 50 ألفًا و590 طنًّا، وحصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفًا و235 طنًّا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 26 ألفًا و474 طنًّا، وحصل محصول الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 23 ألفًا و172 طنًّا، وحصل الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8535 طنًّا، والفلفل في المركز الأخير بإجمالي 4395 طنًّا.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور حمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ميلا لينسترا، المستشار الزراعي الهولندي بمصر والأردن، وعمر عبد اللطيف، مستشار زراعي بالسفارة الهولندية في مصر.

وتناول الاجتماع فحص التعاون في مجال التبادل التجاري الزراعي بين مصر وهولندا، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، كما عرض وفد السفارة الهولندية التجارب التي تمت مع دول الجوار كنماذج يحتذى بها، كما أوضح رغبة المستثمرين الهولنديين في التحول من التجارة مع مصر إلى الاستثمار فيها، وجعل مصر مركزًا لاستثمارات هولندية في مجال الزراعة تغذي باقي الدول المجاورة.​