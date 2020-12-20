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"طاقة" تبيع حصتها في شركة "جيسكو" إلى "أرسيلورميتال الجبيل"

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"طاقة" تبيع حصتها في شركة "جيسكو" إلى "أرسيلورميتال الجبيل" "طاقة" تبيع حصتها في شركة "جيسكو" إلى "أرسيلورميتال الجبيل"
خطوة مهمة بما يتماشى مع طموحات المملكة في إنشاء قطاع تنافسي

وقعت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من أبرز الشركات المساهمة والمستثمرين المؤسسيين اليوم اتفاقية لبيع حصتها البالغة 72 % في شركة الجبيل لخدمات الطاقة ("جيسكو") إلى شركة "أرسيلورميتال" الجبيل لمنتجات الأنابيب، كخطوة لاستحواذ شركة أرسيلورميتال الجبيل لمنتجات الأنابيب على شركة "جيسكو" بالكامل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (طاقة) رئيس مجلس إدارة شركة (جيسكو) المهندس خالد نوح، أن بيع شركة (طاقة) المقترح لحصتها في شركة (جيسكو) يمثل خطوة مهمة في تحقيق الاستراتيجية، بما يتماشى مع طموحات المملكة العربية السعودية وأهدافها المتمثلة في إنشاء قطاع تنافسي قوي لصناعة الصلب المحلي ومركزا قويا للتصنيع في المملكة.

يُذكر أن شركة (طاقة) التي تأسست في 2003، متخصصة في مجال خدمات ومعدات حقول النفط ("OFSE") في المنطقة، وتقدم الخدمات الرئيسية المطلوبة لتسليم الآبار، بدءاً من حفرها حتى استكمالها من خلال زيادة السعة وبناء القدرات والتوسع في الخدمات ذات المستوى الأعلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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