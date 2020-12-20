صور.. ألف طالب يخوضون انتخابات اتحاد الطلاب في جامعة سوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، سير أعمال انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، والتي يخوضها ١٠٠٤ طلاب، بواقع 670 طالبًا و334 طالبة في مختلف الكليات.

وأشاد رئيس جامعة سوهاج خلال جولته بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة الجامعة والتباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "عزيز" أن الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب انطلقت اليوم في 17 كلية، وذلك عقب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية والتي امتدت على مدار 3 أيام، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة تجرى غد الاثنين، على تبدأ يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 14 لجنة انتخابية و64 صندوق اقتراع موزعة على الكليات، وذلك لتسهيل عملية التصويت على الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، وبدأت عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتي الرابعة عصرًا.