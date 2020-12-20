أخبار عاجلة

كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
نائبة بالبرلمان القادم: على المرأة استغلال الفرصة لإثبات نفسها -
حدث في 8 ساعات| قرار جمهوري بشأن أسعار البنزين.. وإعلان خطة توزيع لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات -
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بني سويف

Print
انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بني سويف انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

02:00 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية وسط إجراءات وقائية مشددة ضد المستجد.

وتوافد الطلاب على صناديق الاقتراع منذ التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وذلك عقب انتهاء فترة الدعاية التي امتدت لمدة ثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غد الاثنين.

من جانبه أكد الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة على دعمه الكامل للاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، فضلاً عن دعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بعد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، وفى اليوم التالى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.

IMG-20201220-WA0003

4890d37a86.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية