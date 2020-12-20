انطلاق الجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوافد الطلاب على صناديق الاقتراع منذ التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وذلك عقب انتهاء فترة الدعاية التي امتدت لمدة ثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غد الاثنين.

من جانبه أكد الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة على دعمه الكامل للاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، فضلاً عن دعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بعد غد الثلاثاء 22 ديسمبر، وفى اليوم التالى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.