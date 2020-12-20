غدًا.. قافلة طبية مجانية لمنطقة أبو منقار في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من غٍدًا الاثنين 21 ديسمبر، ولمدة يومين بمنطقة أبو منقار بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

على جانب أخر، أعلنت مديرية الصحة، عن استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتي تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.