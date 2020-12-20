مصرع مزارع سقط أسفل قطار ركاب في السويس

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مصراوي Masrawy

01:59 م الأحد 20 ديسمبر 2020

السويس _ حسام الدين أحمد:

لقي مزارع في السويس مصرعه، أثناء نزوله من عربة القطار بمزلقان قرية عامر بحي الجناين شمال محافظة السويس.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس اخطارا من قسم شرطة الجناين يفيد مصرع "إبراهيم عواد سالم" ٤٣ عاما اثناء نزوله من قطار ركاب السويس _الإسماعيلية عند مزلقان قرية العمدة.

وأفادت المعاينة أن المزارع سقط أسفل القطار أثناء مروره عند المزلقان إذ اختل توازنه وسقط أسفل القطار.

ونقل مرفق إسعاف السويس جثمان المتوفى للمشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.