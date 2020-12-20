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رئيس جنايات كفر الشيخ يأمر بخروج المتهمين من القفص بسبب "كورونا"

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رئيس جنايات كفر الشيخ يأمر بخروج المتهمين من القفص بسبب "كورونا" رئيس جنايات كفر الشيخ يأمر بخروج المتهمين من القفص بسبب "كورونا"

مصراوي Masrawy

01:50 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الأحد، بإخراج عدد من المتهمين قبل بدء الجلسة، من القفص الحديدي، مراعاة للإجراءات الاحترازية، لمواجهة المستجد.

ووجه رئيس المحكمة رجال الشرطة، المكلفين بتأمين قاعة المحكمة، بالإبقاء على 5 متهمين في القفص، والتنبيه بارتداء الكمامة، وإجراءات التباعد بينهم، كما وجه أيضا بإجراء التباعد بين المتهمين الذين خرجوا من القفص والجلوس في المقاعد الخلفية بقاعة المحكمة.

وأصر رئيس المحكمة على ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية في قاعة المحكمة، بارتداء الكمامة، والتباعد بين الحاضرين في الجلسة، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أحمد حجازي، رئيس مباحث الترحيلات.

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