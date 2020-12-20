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وزير القوى العاملة: معدل البطالة في يتراجع

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وزير القوى العاملة: معدل البطالة في مصر يتراجع وزير القوى العاملة: معدل البطالة في يتراجع

مصراوي Masrawy

01:45 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إن معدل البطالة في انخفض في النصف الثاني من عام 2020 إلى 7.3%.

وأوضح "سعفان"، خلال كلمته بافتتاح ملتقى التوظيف الأول لخريجي جامعة بورسعيد بالمركز الثقافي في المحافظة، أن مؤشر البطالة وصل خلال عام 2013/2014 إلى 14%، مما دفع الدولة المصرية لوضعه كمحور رئيسي في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونجحت في أول عام 2019 في الوصول به إلى حوالي 7.4%، وبسبب جائحة كورونا ارتفع المؤشر إلى 9% في النصف الأول من عام 2020 ثم انخفض بالنصف الثاني من عام 2020 إلى 7.3%.

وأكد على أنه للنهوض بالدولة المصرية تقوم القيادة السياسية بإنجاز العديد من المشروعات القومية التي له تأثير ايجابي مباشر على الاقتصاد المصري وخفض معدلات البطالة.

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