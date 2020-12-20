آلاف الأستراليين عالقون داخل سياراتهم بسبب كوفيد 19

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مصراوي Masrawy

وكالات:

ينتظر آلاف العالقين داخل سياراتهم، الأحد، الدخول إلى فيكتوريا بأستراليا في طوابير طويلة بسبب الإغلاق الطارئ، في إطار الحجر الصحي بعد اكتشاف بؤر جديدة لوباء كوفيد 19 وتزايد الإصابات به، بحسب صحيفة "هيرالد صن" الأسترالية.

وأدت القيود على حركة التنقل وإغلاق سيدني الموبوءة إلى اختناق الطرق الرئيسية، ما دفع بالسلطات إلى إخطار المواطنين بصعوبة الوصول إلى فيكتوريا وإمكانية الانتظار طويلا في الطوابير، داعية إياهم إلى تقليص تنقلاتهم بعد إغلاق سيدني والساحل المركزي ابتداء من منتصف ليل الأحد.

وأُعلن عن سيدني والساحل المركزي "منطقة حمراء" عالية مخاطر الإصابة بعدوى كورونا، فيما صنفت سواحل شمال سيدني "منطقة ساخنة" موبوءة، لكن أقل خطرا.

وقال مسؤول أسترالي محذرا المواطنين في سيدني الكبرى "إذا كنتم في سيدني، ابقوا في سيدني، وإذا كنتم في ملبورن، لا تذهبوا إلى سيدني، لأنه خلال عودتكم ستجدون أنفسكم في فندق تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مما يزيد نظامنا توترا وضغطا (...) حكموا عقولكم (...) لتقليص انتشار الفيروس".

وشددت أستراليا إجراءاتها الوقائية من وباء كورونا في عدة جهات من البلاد، مما أدى إلى اختلالات في وتيرة نشاط المواطنين والمؤسسات.