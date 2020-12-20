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أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع ، مستحضرات تجميل، وضبط 19 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، وتنفيذ 182 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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