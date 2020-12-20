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ضبط 240 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

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ضبط 240 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية ضبط 240 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط قرابة 240 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية بداخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة من خامات رديئة، ومرتجعات الأسواق معاد تدويرها، وخامات مجهولة المصدر بدون مستندات، تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها في ذلك المنتج وعدم موافقة الجهات المعنية عن المنتج، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة على أنه وكيل معتمد وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع، وعُثر بداخل المصنع 10 ماكينة تصنيع كمامات، كمبروسر هواء، نحو 240 ألف كمامات طبية "منتج نهائي" وتحت التجهيز.

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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