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الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء المقصورة الرئيسية لاستاد الزقازيق ‏الرياضي بتكلفة 5 ملايين و852 ألف جنيه.

وأضاف عبدالعظيم، في بيان له، اليوم الأحد، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 11 مركز شباب بنطاق المحافظة، وذلك بتكلفة بلغت 5 ملايين و235 ألف جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن الإنشاءات الجديدة شملت استكمال إنشاء المباني الإدارية بمراكز شباب الحلمية بأبو حماد، والجوهرة بفاقوس، وبندف وكفر الصعيدي بمنيا القمح، وشرقية مباشر بالإبراهيمية، وأزولين بالحسينية، والسكاكرة بههيا، نادي كفر صقر فضلًا عن إنشاء أسوار حول مركزي شباب المطاوعة بههيا والبيروم بالزقازيق، وترميم مركز شباب ناطوره بكفر صقر.