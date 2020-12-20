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رئيس جامعة الأقصر يشارك في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع

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رئيس جامعة الأقصر يشارك في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع رئيس جامعة الأقصر يشارك في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في مسابقة رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وذلك بمنطقة بانوراما ٢ بأهرامات الجيزة .

صرح رئيس الجامعة بأن مسابقة "رالي للسيارات الكهربائية محلية الصنع "مسابقة تكنولوجية قومية يتم تنظيمها لأول مرة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمشاركة 19 فريقاً من مختلف الجامعات المصرية.

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