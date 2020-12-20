أمير الجوف يتفقد "القريات" ويشدد على سرعة تنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين

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أكد لمسؤولي المحافظة حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة بمناطق المملكة

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وفق رؤية 2030.

ولفت الأمير فيصل بن نواف إلى أن مناطق المملكة كافة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، ومنطقة الجوف كبقية مناطق وطننا العزيز تحظى بدعم للمشاريع في كافة قطاعات الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمديري الإدارات الخدمية ضمن زيارته التفقدية لمحافظة القريات؛ لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

بعد ذلك استعرض وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وفي مقدمتها الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ومشاريع الإسكان والصرف الصحي والمياه، واستعراض ومناقشة مشاريع النقل والكهرباء بالمحافظة والمراكز التابعة، ودعمها للقيام بأعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.

وأكد أمير منطقة الجوف، تنفيذ المشاريع بشكل عاجل، وتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة، مشددًا على ضرورة الالتزام ببروتوكولات العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في جميع أعمالنا العامة والخاصة ومتابعة ذلك من قِبَل الجهات ذات العلاقة.