أخبار عاجلة

كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
نائبة بالبرلمان القادم: على المرأة استغلال الفرصة لإثبات نفسها -
حدث في 8 ساعات| قرار جمهوري بشأن أسعار البنزين.. وإعلان خطة توزيع لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة كوبري ترسا وطريق المحولات -
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير

Print
الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير

مصراوي Masrawy

12:55 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى أمسية لصالون الأوبرا الثقافي تقام في السابعة مساء الأربعاء 23 ديسمبر على المسرح الصغير.

يشارك في الأمسية كل من الكاتب أحمد فضل شبلول الحائز على جائزة الدولة للتفوق فى الآداب عام 2019 والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام إلى جانب مشاركة نخبة من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوي، همت مصطفي، سحر كرم وسامية سلوم وآخرون ويديره الفنان أمين الصيرفي.

كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم.

يتخلل الصالون فقرة غنائية تقدمها الفنانة فرح بسمه، ويدور الحوار حول الأشكال الإبداعية المكونة للغة الضاد ومدي أهميتها في تكوين الهوية العربية كما يتناول أهم التحديات التي طرأت على اللغة مؤخراً كاستحداث لغات أخرى متداخلة أثرت سلباً عليها وسبل مواجهتها من قبل المتخصصين والكتاب والأدباء.

الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة قررت اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات الست للأمم المتحدة في ديسمبر 1973 وتقرر أن يوم اللغة العربية يوم عالمي في أكتوبر 2012 وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية