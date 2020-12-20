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أستراليا تعلن سيدني "منطقة تفشي لفيروس كورونا"

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أستراليا تعلن سيدني "منطقة تفشي لفيروس كورونا" أستراليا تعلن سيدني "منطقة تفشي لفيروس كورونا"

مصراوي Masrawy

01:13 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كانبرا- أ ش أ:

أعلنت حكومة الإقليم الشمالي بأستراليا، الأحد، مدينة سيدني منطقة تفشي لفيروس كورونا المستجد؛ بعدما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم المدينة سلسلة إصابات متصلة بحفل أقيم في سيدني.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" أن سكان العاصمة كانبرا العائدين من سيدني سيطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي، فيما سيمنع دخول القادمين من سيدني من غير سكان العاصمة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تماثل إجراءات اتخذتها مختلف الولايات للتعامل مع التفشي الجديد المرتبط بحفل الشاطئ الذي أقيم في سيدني.

انعزلت مدينة سيدني عن باقي أنحاء أستراليا، الأحد، بعدما فرضت جميع الولايات والمناطق قيودًا على سفر سكان سيدني إليها، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في بؤرة لفيروس كورونا في المدينة إلى حوالي 70 حالة.

وبعث إقليم العاصمة الأسترالية برسالة شديدة اللهجة إلى سكان سيدني، البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة، قال فيها "لا تأتوا إلينا"، محذرًا من أنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول.

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