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: تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل

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روسيا: تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل : تطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد 19 الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

12:41 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الأحد، إن عملية التطعيم الشامل ضد المستجد، للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تبدأ في الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن بدء تطعيم المسنين الروس الأسبوع المقبل: "نعم، نأمل ذلك"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" .

ووفقا للوزير الروسي، يجري الآن إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت روسيا، رابع أكثر بلدان العالم من حيث إصابات كورونا، حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من كوفيد-19 في موسكو، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

كانت روسيا أول دولة تعلن عن تطوير لقاح هو "سبوتنك-في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية، في أغسطس ولكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية.

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