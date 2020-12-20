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رسميًا.. إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل معبد قارون في الفيوم

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رسميًا.. إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل معبد قارون في الفيوم رسميًا.. إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل معبد قارون في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:50 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الفيوم – حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم عن إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والمقرر له الاثنين 21 ديسمبر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار المستجد.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، صباح الاثنين ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سببًا في إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.

وأضاف، أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صباح 21 من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة، إذ تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامناً مع بداية الانقلاب الشتوي.

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