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الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة تَفَشّت في 3 دول أخرى

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الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة تَفَشّت في 3 دول أخرى الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة تَفَشّت في 3 دول أخرى
قالت إن تلك الدول سجلت حالة إصابة واحدة بها.. بعد بريطانيا

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة تَفَشّت في 3 دول أخرى

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى.

ووفق " اليوم" قالت ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المُعدية، ضِمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لهيئة البث البريطانية "بي بي سي": إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا؛ حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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