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الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %

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الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 % الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %
في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة

الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.

وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.هيئة الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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