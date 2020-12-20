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"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بقيمة 120 مليون ريال لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس

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"البيئة" تطرح فرصة استثمارية بقيمة 120 مليون ريال لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس "البيئة" تطرح فرصة استثمارية بقيمة 120 مليون ريال لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس
بهدف زيادة وإكثار الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس في المملكة بقيمة تبلغ 120 مليون ريال، وذلك بهدف زيادة وإكثار الإنتاج المحلي، وتقليل استيراد تقاوي البطاطس وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص وظيفية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستثمرين تعبئة النموذج من خلال الرابط 2u.pw/mbm0D، وإرسال البيانات إلى البريد الإلكتروني investor@mewa.gov.sa، في موعد أقصاه 15/ 05 / 1442هـ الموافق 30 / 12 / 2020م.

وأشارت الوزارة إلى أن طرح هذه الفرصة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي للمحاصيل الرئيسة، وإنتاج تقاوي بطاطس خالية من الأمراض الفيروسية، ومطابقة للأمهات وراثياً وحاصلة على معايير الجودة، حيث تستورد المملكة كميات كبيرة من تقاوي البطاطس تقدر قيمتها بنحو 75 مليون ريال.

وأبانت الوزارة أنها ستتولى الإشراف والمتابعة اللازمة لاعتماد التقاوي متمثلة بمركز البذور والتقاوي، وتقديم مزايا من خلال هذا المشروع تتمثل في منح صاحب المشروع (ترخيصاً) في ذات المشروع مدته 15 عاماً، إضافة إلى الحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية وفقاً لاشتراطات محددة، والسماح بتصدير ما يزيد من احتياج السوق المحلية من تقاوي البطاطس.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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