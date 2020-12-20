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الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول بجانب بريطانيا

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الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول بجانب بريطانيا الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول بجانب بريطانيا

مصراوي Masrawy

12:28 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من في كلٍ من الدنمارك وهولندا وأستراليا، إلى جانب بريطانيا التي اكتُشِف فيها السلالة الجديدة.

وقالت ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية، لبي بي سي: "تم تحديد سلالة جديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا، وحالة واحدة في أستراليا".

كانت بريطانيا شدّدت القيود في لندن وجنوب شرقي إنجلترا حتى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة) قبيل عيد الميلاد، بسبب خروج السلالة الجديدة عن السيطرة، ووجود حاجة لردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة، بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، بحسب "رويترز".

وأشار إلى أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة ما لم يوزّع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق التي فرضت فيها الإجراءات المشددة إجراءات وقائية كأنهم مصابون بالوباء.

وتابع: "إنه أمر ذو خطورة فتاكة.. هذا مرض فتاك وعلينا الاحتفاظ بالسيطرة عليه..".

كما انتقد الوزير البريطاني قرار الكثير من المواطنين مغادرة لندن في ظل إعلان القيود الجديدة، ما أدى إلى اكتظاظ محطات سكك الحديد، واصفا ذلك بأنه "سلوك غير مسؤول إطلاقا".

ووفق صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، تسببت السلالة الجديدة المُنتشرة في جنوب شرقي إنجلترا، في نحو 1200 إصابة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلنت الصحة العالمية تواصلها بشكل وثيق مع السلطات البريطانية؛ "لإطلاع وإبلاغ الدول بالمعلومات الجديدة فور توافرها عن خصائص هذه السلالة وأي عواقب قد تسفر عن ظهورها".

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