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الأمن الاقتصادي: ضبط 4324 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي: ضبط 4324 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي: ضبط 4324 قضية ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:46 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4324 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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