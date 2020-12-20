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الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 4 عائلات في المنيا وأسيوط

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الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 4 عائلات في المنيا وأسيوط الأمن ينهي خصومة ثأرية بين 4 عائلات في المنيا وأسيوط

مصراوي Masrawy

12:45 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العدوة، بمحافظة المنيا.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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