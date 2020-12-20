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الداخلية: قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجن "القطا"

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الداخلية: قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجن "القطا" الداخلية: قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجن "القطا"

مصراوي Masrawy

12:38 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، قافلة طبية، إلى سجن القطا الجديد، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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