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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونظيره السوداني لقاءً مشتركا ومؤتمرا صحفيا مشتركا في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين غدًا الاثنين 21 ديسمبر.

ويتم افتتاح الدورة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأكاديمية الأوقاف، يعقبها مؤتمرا صحفيا مشتركا للوزيرين الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة الماضي، السفير محمد إلياس سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة وخالد الشيخ نائب السفير، وذلك لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم المصريين في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتنطلق الدورة غدًا، بمحاضرة مشتركة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح بحضور كل من الدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطي المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف.

كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق له.