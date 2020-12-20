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البيئة: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي من أجل دفع عجلة الاستثمار

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البيئة: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي من أجل دفع عجلة الاستثمار البيئة: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي من أجل دفع عجلة الاستثمار

مصراوي Masrawy

12:52 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جلسته الـ 55 على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان، إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التي تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمي طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.

وأضافت أنه من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئي لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

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