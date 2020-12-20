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غدا.. "قومي حقوق الإنسان" يفتتح الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني

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غدا.. "قومي حقوق الإنسان" يفتتح الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني غدا.. "قومي حقوق الإنسان" يفتتح الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني

مصراوي Masrawy

12:50 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الاثنين، ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوى الرابع عشر تحت عنوان: "المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية 2030".

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل الآتية:

- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

ويشارك في الملتقى ممثلين للوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية.

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