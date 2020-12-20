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بالصور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر على طائرة خاصة

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بالصور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر على طائرة خاصة بالصور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر على طائرة خاصة

مصراوي Masrawy

12:43 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

وصلت مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعدادا للسفر الي النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من مبني 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات وقائية مكثفة، حيث تغادر البعثة على طائرة خاصة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج ، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة الجمعة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والمصاب بفيروس كورونا، والذي غاب عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني.

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