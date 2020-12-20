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85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

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بمتابعة "آل شريم" وبإشراف مباشر من 450 من قادة المدارس بنين وبنات

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

تابع مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، انطلاق الاختبارات عن بُعد؛ لما يزيد على 85 ألف طالب وطالبة للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية (بنين وبنات)، في 790 مدرسة تشمل ست قطاعات تعليمية وبإشراف مباشر من عدد 450 من قادة المدارس بنين وبنات.

واستهل آل شريم جولته بزيارة ميدانية لثانويات الأندلس والأمير فيصل بن خالد والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومتوسطة عبدالله بن عباس، لمتابعة سير الاختبارات الفصلية الإلكترونية ‫عن بُعد ومراكز الدعم الفني والمساندة ولجان الاختبارات الإلكترونية والمتابعة.

ووجّه آل شريم كلمة افتتاحية من مكتبه صباح اليوم مقدمًا فيها الشكر للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم ولجميع فِرَق العمل بتعليم محايل عسير بنين وبنات.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، استعداد وجاهزية قادة وقائدات المدارس لفترة الاختبارات الفصلية للعام الدراسي 1442هـ؛ مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستعداد؛ حيث ساندهم في الميدان التربوي اليوم 360 من المشرفين والمشرفات.

وحث آل شريم الجميع على تقديم الدعم والمساندة للطلاب والطالبات وتذليل كل الصعوبات من قِبَل مراكز الدعم والمساندة في المدارس والمكاتب وإدارة التعليم والأقسام المساندة ذات الاختصاص.

وأجرى مدير تعليم محايل عددًا من الاجتماعات القبلية بفترة الاستعداد والتهيئة بمديري مكاتب التعليم لمتابعة الجاهزية والاستعداد والتهيئة، والتي أشار فيها كل المكاتب إلى الجاهزية التامة لذلك؛ من خلال خطة للزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وما رصد من تقارير المتابعة والجاهزية والاستعداد ومراكز الدعم الفني والمساندة.

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

85 ألف طالب وطالبة في 790 مدرسة بمحايل عسير يبدأون اختباراتهم عن بُعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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