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"هدف" يعلن وظائف في مجالَي الصيدلة والتمريض عبر "طاقات"

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"هدف" يعلن وظائف في مجالَي الصيدلة والتمريض عبر "طاقات" "هدف" يعلن وظائف في مجالَي الصيدلة والتمريض عبر "طاقات"
دعا الحاصلين على البكالوريوس ولديهم رخصة سارية إلى زيارة البوابة الوطنية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، توافر فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة في مجالَي الصيدلة والتمريض.

ودعا "هدف" السعوديين والسعوديات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض أو في الصيدلة ولديهم رخصة سارية لمزاولة مهنتَي الصيدلة أو التمريض من الهيئة للتخصصات الصحية، الراغبين في شغر الفرص الوظيفية، إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa، للتقديم على الفرص المطروحة.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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