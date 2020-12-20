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بحضور 200 ألف طالب وطالبة.. انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بُعد

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استعدادات مكثفة وجهود كبيرة لتأدية الاختبارات بيسر وسهولة

بحضور 200 ألف طالب وطالبة.. انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بُعد

انطلقت صباح اليوم، أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442 في جميع مدارس منطقة تبوك "عن بُعد" لـ200 ألف طالب وطالبة.

ودشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، انطلاقة الاختبارات في مدارس منطقة تبوك "عن بُعد" من خلال لقائه بقائد ومعلمي ثانوية الملك عبدالله وأبنائه الطلاب.

وأجرى العمري اتصاله بالمساعدين ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعناية بالطلاب والطالبات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمتهم.

وأكد تكامل الاستعدادات بما يعكس العناية والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للأبناء الطلاب والطالبات؛ لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة؛ منوهًا بالجهود التي تبذلها الإدارات بتعليم بالمنطقة، والتحضيرات المميزة من قائدي وقائدات المدارس وفق خطة ونظام الاختبارات؛ مؤكدًا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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